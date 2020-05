Todos municípios de Minas estão recebendo, desde a última quinzena, os testes rápidos disponibilizados pelo Ministério da Saúde, para verificar se houve um número significativo de pessoas no Estado que já tiveram contato com o novo coronavírus. A informação foi divulgada pelo secretário de Saúde, Carlos Eduardo Amaral, em coletiva nesta quarta-feira (20).

De acordo com a Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG), o Estado recebeu 551.500 testes rápidos, baseados na detecção de anticorpos IgM e IgG produzidos pela resposta imunológica de cada pessoa. Diferentemente do PCR (que detecta presença de material genético do vírus nas células), eles não servem para verificar que o paciente está com a doença no momento da coleta de material.

Segundo Amaral, com o aumento da testagem, poderá haver uma mudança maior no número de casos confirmados no Estado – são 5.286, de acordo com boletim epidemiológico –, já que estima-se que parte dos testados apresentem positividade para o teste que verifica presença de anticorpos.

A SES informou que o quantitativo enviado a cada município foi definido pelo Ministério da Saúde, assim como a recomendação para a aplicação dos testes. “Cabe a cada município definir e informar qual serviço de saúde será responsável pela testagem do coronavírus, de acordo com a organização dos serviços locais e os critérios de testagem estabelecidos pela SES-MG em consonância com o Ministério da Saúde”.

Uma nota técnica publicada no final de abril pela secretaria indica que os testes devem priorizar os profissionais da saúde e da segurança pública, além de indivíduos com mais de 60 anos que apresentaram sintomas de síndrome gripal.

Até o momento, Minas contabiliza 5.286 casos e 177 óbitos confirmados de Covid-19. Questionado sobre possíveis subnotificações de prefeituras interessadas em reabrir o comércio (a reativação da economia depende do número de casos da doença), Amaral afirmou não crer que isso aconteça e disse que há muitos dados levados em conta no trabalho de mapeamento da doença.

“Além das notificações de casos suspeitos, temos também acompanhado casos diagnosticados e como esses números tem sido lançados por todas secretarias municipais. Há também o número de internações, que é fiel, pois não se interna sem passar pela plataforma do SUS Fácil. E o óbito tem notificação compulsória”, explicou.

Leitos de UTI

O governador Romeu Zema anunciou, durante a mesma coletiva, a liberação de mais 288 leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Dessa forma, desde o início do enfrentamento à pandemia de Covid-19, foram 656 leitos reativados em Minas. Contando os leitos novos e anteriores à pandemia, Minas passa a ter 2.669 leitos de terapia intensiva na rede SUS.

A expansão aconteceu após um mapeamento dos leitos de UTI desativados em toda rede hospitalar do estado, ou leitos de UTI em que faltavam equipamentos.

Além desses e dos mais de 12 mil leitos clínicos, Minas conta também com um hospital de campanha montado no Expominas. O espaço foi equipado com 768 leitos de enfermaria, para desafogar a rede hospitalar no auge da epidemia.

“Estamos com um progressivo número de casos, mas, por outro lado, começamos a colher frutos do que foi a estruturação e preparação ao longo dos meses, abrindo mais leitos de terapia intensiva”, disse o secretário de Saúde.

Leia mais:

Zema anuncia escala de pagamento para servidores; primeira parcela será quitada na sexta-feira