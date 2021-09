Fechado desde o começo da pandemia, em marco de 2020, o Museu de Ciências Naturais da PUC Minas, no bairro Coração Eucarístico, região Noroeste de BH, foi reaberto ao público nesta quarta-feira (22)

Todas as exposições do museu estão disponíveis. Inicialmente, as visitas são feitas às quartas, quintas e sextas, sempre das 10h às 16h, conforme protocolo de funcionamento aprovado pelo Comitê de Monitoramento do Coronavírus da universidade. O número de visitantes é limitado, seguindo agendamento pelo contato (31) 3319-4520. O atendimento via telefone está disponível de terça a sexta, das 9h às 16h.

Protocolos

De acordo com a PUC Minas, o uso de máscara é obrigatório nas dependências do museu. Visitantes devem respeitar a sinalização demarcada, além do isolamento de segurança entre as pessoas. Os bebedouros estão funcionando, mas apenas para uso com garrafas individuais.

O ingresso para entrada no museu, segundo a universidade, custa R$12, e deve ser comprado presencialmente na portaria do local. Crianças de até 3 anos estão isentas do pagamento.

Segundo o coordenador do local, professor Bonifácio José Teixeira, a visita de grupos escolares continua suspensa no museu até nova orientação das autoridades em saúde e segurança de BH.

