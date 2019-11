Dominar conceitos e cálculos não é suficiente para a segunda etapa do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). No próximo domingo, será necessário saber interpretar os enunciados e ter muita agilidade para resolver as questões de Ciências Humanas e suas Tecnologias e Matemática e suas Tecnologias. A principal dica dos educadores nesta reta final é rever conteúdos e refazer edições anteriores.

O candidato deverá decifrar gráficos, tabelas e imagens, principalmente na prova de exatas. “Engana-se quem pensa que é apenas fazer conta”, frisa a professora de Matemática do Pré-Enem Promove, Soraya Fantauzzi. No entanto, reforça a especialista, quem se preparou ao longo do ano não terá dificuldade. “O desafio é manter a tranquilidade. Se um exercício está difícil, vá para o próximo e volte depois”.

Aluno do Pré-Enem do Promove, Albert estuda há oito meses para o teste

Essa será uma das estratégias de Albert Anthony Fernandes, de 18 anos. Há oito meses se preparando, ele acredita que precisa ganhar tempo para conquistar a pontuação necessária para ingressar no curso de Engenharia Civil. “Na hora da pressa, os textos grandes podem confundir a interpretação da questão”.

Durante cinco horas – de 13h30 às 18h30 – os estudantes terão que responder 45 questões de matemática e 45 de química, física e biologia. Em média, são três minutos e meio dedicados a cada exercício.

Contextualização

Professor de Química do Acerta Pré-Vestibular, Alisson Silva ressalta que, assim como nos últimos exames, situações cotidianas devem introduzir muitas questões. “Estudos e teorias químicas são cobrados a partir da mistura de ingredientes em uma receita de bolo, por exemplo”. Para ele, a abordagem faz com que o exame seja mais focado no conteúdo. “Exige do aluno capacidade para associar ações do dia a dia com o que aprendeu na sala de aula”.

"Com o passar dos anos, o Enem tem ficado cada vez mais científico. Isso significa que, além de conhecer o conteúdo, o estudante precisa saber aplicar o conhecimento. Além disso, a interpretação dos vários tipos de linguagens, com palavras e imagens, exige muita atenção para conseguir uma nota satisfatória. Para não ter erro, o importante é grifar os verbos de comando e os associá-los a palavras-chave do enunciado. No entanto, atenção. A prova é muito extensa e cansativa. Saber administrar o tempo é um dos maiores desafios" (Leonardo de Andrade, professor de Biologia do Pré-Enem Promove)

Primeira etapa

Na primeira etapa do Enem, cerca de 3,9 milhões de pessoas compareceram. O índice total de abstenções, porém, só será fechado após o segundo dia.

O tema da redação foi “Democratização do acesso ao cinema no Brasil”, o que surpreendeu muitos alunos. “O objetivo é a pessoa conseguir elaborar texto com argumentos racionais tangíveis e bem escrito”, disse o ministro da Educação, Abraham Weintraub.

