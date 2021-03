As vagas nas Unidades de Terapia Intensiva (UTI) do Sistema Único de Saúde (SUS) de Belo Horizonte destinadas a pacientes com a Covid-19 estão esgotadas. De acordo com o boletim epidemiológico e assistencial da prefeitura desta segunda-feira (22), 101,4% dos leitos da rede pública já estão ocupados.

Na última sexta-feira (19), primeiro dia em que o índice registrou colapso nas UTIs, 100,8% dos leitos estavam sendo utilizados. Hoje, o levantamento da PBH apontou novo crescimento, atingindo 107,3%.

Na rede particular - que tem taxa de ocupação de 114,4% - pelo menos 53 pessoas aguardam internação. No SUS, outros seis pacientes estão à espera de uma vaga.

A utilização das enfermarias segue em zona vermelha, mas apresentou redução nesta segunda, caindo de 89,7% na sexta para 87,9% agora. Já o número médio de transmissão por infectado voltou à faixa amarela pela primeira vez em 11 dias, chegando a 1,17. Desta forma, 100 pessoas contaminadas com o coronavírus transmitem, em média, para outras 117.

Números em BH

De acordo com o boletim, a capital mineira já contabiliza 132.201 casos da Covid desde o início da pandemia, há um ano. Dos infectados, 3.020 perderam a vida por complicações da doença.

O informativo da PBH também atualiza os dados da vacinação na cidade. Ao todo 193.400 pessoas tomaram a primeira dose do imunizante. Destes, 78.199 receberam o reforço. Foram contemplados profissionais de saúde da linha de frente, parte dos idosos e moradores de residências inclusivas.

