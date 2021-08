Mesmo as pessoas vacinadas com as duas doses contra a Covid-19 podem ser infectadas pela variante Delta do coronavírus. Além da cepa ser duas vezes mais transmissível, já há circulação comunitária da mutução em Minas. Por isso, os cuidados para barrar o contágio devem permanecer redobrados.

“Estamos entrando em uma nova fase da pandemia da Covid-19. Se, por um lado, temos a vacinação avançando, por outro lado, existe o cansaço da população e essa variante, que, inclusive, pode contaminar pessoas que já foram plenamente imunizadas. Vejam o exemplo de Israel, Reino Unido e Estados Unidos. Houve um aumento assustador de casos”, alerta o infectologista Unaí Tupinambás.

A variante é apontada como responsável pelo aumento dos casos da Covid em vários países. No território mineiro, 12 casos foram confirmados, sendo que nove notificações ocorreram por transmissão comunitária. Há ainda mais oito registros em investigação.

Segundo o médico, ainda não é possível prever quais serão os impactos da cepa no Brasil. "Mais do que nunca, a população tem que manter as medidas não farmacológicas, com distanciamento físico, evitando aglomerações em lugares fechados, lavando as mãos e usando máscara de boa qualidade", ressaltou.

"Lembro mais uma vez: as pessoas plenamente vacinadas podem se infectar e, infectando, podem levar o vírus para casa, amigos e colegas. Então, vamos manter as medidas sanitárias”, afirmou Tupinambás.

Veja vídeo completo abaixo:

