A taxa de transmissão do novo coronavírus em Belo Horizonte cresceu ao longo de toda semana e chegou a 1,08 nesta sexta-feira (13), de acordo com boletim epidemiológico divulgado pela prefeitura. Na segunda-feira (9), o número médio de transmissão por infectado (Rt) era de 0,99.

Esse índice mostra que, neste momento, 100 infectados transmitem o vírus, em média, para 108 pessoas – um indicativo de possa estar ocorrendo um novo crescimento da epidemia. Quando o Rt está acima de 1,00, a população deve ficar alerta e, por isso, o indicador fica no nível amarelo na escala de monitoramento da epidemia feito pela prefeitura.

Confira:

De acordo com a prefeitura, nos últimos meses, o Rt tem apresentado um ciclo de aumento e redução, quase que semanalmente, e um aumento no indicador não é necessariamente motivo para um alarme na população, pois o valor está dentro de uma faixa considerada aceitável (abaixo de 1,20). “Além da dinâmica própria de difusão da pandemia, que está longe de ser constante, a quantidade cada vez menor de infectados faz com que as oscilações em pequenos números gerem maior impacto no indicador de transmissão”, disse a PBH por nota.

“A preocupação da Prefeitura está no cenário em que esse indicador permaneça durante muito tempo acima de 1,00, ou mesmo num valor crítico, acima de 1,20, o que provocaria um crescimento no número de casos mais graves e, consequentemente, pressão sobre a infraestrutura de saúde. Atualmente, a taxa de contágio não está refletindo em pressão nos leitos disponíveis, considerando que as taxas de ocupação de leitos Covid permanecem em nível verde”, afirmou o administração municipal.

Dois mil pacientes

De acordo com o boletim epidemiológico divulgado pela prefeitura, a cidade registrou mais 184 casos confirmados nas últimas 24 horas e contabiliza 50.587 infectados desde março. Desses, 2.122 são pacientes ainda em recuperação.

A cidade também registrou mais sete mortes pela doença e chegou a 1.558 vidas perdidas por causa do novo coronavírus. Mais de 82% das vítimas tinham idade acima de 60 anos, mas o vírus também foi responsável pela morte de pessoas mais jovens. Quarenta moradores de Belo Horizonte que não tinham comorbidade ou fator de risco perderam a vida para a Covid.