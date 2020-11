Nas últimas 24 horas, 1.088 casos do novo coronavírus foram confirmados em Minas. Agora, já são 416.335 infectados. As mortes chegam a 10.041 – dez óbitos a mais, na comparação com o último boletim. Os dados da Secretaria de Estado de Saúde (SES) foram divulgados nesta segunda-feira (30).

Apenas Cedro do Abaeté, na região Central, não teve notificações da enfermidade - a única cidade no Brasil livre do coronavírus. Dos 853 municípios mineiros, 674 atestaram ao menos uma morte.

Belo Horizonte é o epicentro da pandemia. A capital soma 51.997 casos e 1.648 mortes. Uberlândia, no Triângulo Mineiro, aparece em seguida, com 37.664 infectados e 712 óbitos.



Perfil

De acordo com o levantamento, a média de idade das pessoas que perderam a vida é 71 anos. Homens representam 57% das vítimas. Pelo menos 75% apresentavam alguma comorbidade.

Recuperação

Ainda segundo os dados da SES, 379.803 pacientes se recuperaram da doença. O governo acompanha 26.491 pessoas, internadas em unidades de saúde ou em casa, em isolamento.

