O número de leitos de UTI em Minas deverá crescer 100%, chegando a 4 mil unidades nas próximas semanas. A informação foi repassada pelo secretário de Estado de Saúde, Carlos Eduardo Amaral, nesta quarta-feira (8), durante coletiva na Cidade Administrativa.

Segundo o gestor, a expectativa, que não tem data para ser concluída, deverá ser operacionalizada com a distribuição dos 1047 respiradores adquiridos pelo Estado e, gradualmente, entregues aos municípios mineiros. Em fevereiro, Minas tinha 2.072 e chegou a 3.351 nesta segunda (6), um aumento de 56%.

Amaral também informou que a pequena queda na ocupação dos leitos de UTI de Minas na última semana não pode ser vista como uma melhora na situação. Segundo o governo, os dados estão em constante oscilação e a diminuição no uso das vagas se deve à mudança na metodologia de alimentação de dados, que trouxe informações mais seguras ao processo.

Nesta quarta, 69% dos 3.246 leitos de UTI do Estado estão ocupados, de acordo com os dados do painel da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG).

Saúde Digital MG

O gestor ainda relembrou a importância da utilização do aplicativo para celulares Saúde Digital MG (baixe aqui para Android) como forma de complemento ao atendimento de saúde pública. Segundo ele, 41 mil pessoas já fizeram do download do sistema e 16 mil consultas realizadas.

"Nossa capacidade é muito maior e estimulamos as pessoas que usem o aplicativo. Nós temos médicos e enfermeiros da Fhemig que fazem o acompanhamento e que podem fazer uma teleconsulta", disse.