O número de leitos de UTI em Minas deverá crescer 100% nas próximas semanas, chegando a 4 mil unidades. A afirmação é do secretário de Estado de Saúde, Carlos Eduardo Amaral, que disse nesta quarta-feira (8), durante coletiva na Cidade Administrativa, que isso será possível graças à aquisição de novos respiradores.

Segundo o gestor, ainda não há data para conclusão da entrega de todas as novas unidades de terapia intensiva funcionando, mas a distribuição de 1047 respiradores adquiridos pelo Estado e, gradualmente, entregues aos municípios mineiros será fundamental para atingir o objetivo. Em fevereiro, Minas tinha 2.072 leitos e chegou a 3.351 nesta segunda (6), um aumento de 56%.

Amaral também informou que a pequena queda na ocupação dos leitos de UTI em Minas na última semana não pode ser vista como uma melhora na situação. Segundo o governo, os dados estão em constante oscilação e a diminuição no uso das vagas se deve à mudança na metodologia de alimentação de dados, que trouxe informações mais seguras ao processo.

Nesta quarta, 69% dos 3.246 leitos de UTI do Estado estão ocupados, de acordo com os dados do painel da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG).

Saúde Digital MG

O gestor ainda relembrou a importância da utilização do aplicativo para celulares Saúde Digital MG como forma de complemento ao atendimento de saúde pública. Segundo ele, 41 mil pessoas já fizeram do download do sistema e 16 mil consultas foram realizadas.

"Nossa capacidade é muito maior e estimulamos as pessoas que usem o aplicativo. Nós temos médicos e enfermeiros da Fhemig que fazem o acompanhamento e que podem fazer uma teleconsulta", disse.