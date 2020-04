O número de óbitos em investigação por coronavírus em Minas Gerais praticamente dobrou da última segunda-feira (30) para esta quarta-feira (1º), saltando de 23 para 45.

A Secretaria de Estado da Saúde (SES) confirmou ainda, na manhã desta quarta-feira, a terceira morte por coronavírus em Minas Gerais. O mais recente óbito é um homem de 44 anos, de Mariana, na região central do Estado. Ainda de acordo com o boletim, há 314 casos confirmados e 34.108 suspeitos.



Em Belo Horizonte, o número de casos confirmados subiu de 163 para 188 nas últimas 24 horas. Juiz de Fora, na Zona da Mata Mineira, é a segunda cidade com mais casos confirmados: 24.

Mortes confirmadas

Os outros dois pacientes que morreram faziam parte do grupo de risco. A primeira vítima da doença no Estado foi uma mulher de 82 anos, moradora de BH, e que estava internada no Hospital Biocor, em Nova Lima, com um quadro de febre, tosse e desconforto respiratório. Ela também apresentava comorbidades como doença cardiovascular crônica, diabetes mellitus e pneumopatia crônica, e morreu no último domingo (29).

O segundo óbito, confirmado na segunda-feira (30, foi um homem de 66 anos, também morador da capital e portador de cardiopatia e diabetes mellitus.