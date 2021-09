Um morador de Piraúba, cidade de apenas 11 mil habitantes, na Zona da Mata, é a sexta morte registrada pela variante Delta do novo coronavírus em Minas Gerais. A informação foi confirmada pela Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG) nesta sexta-feira (10).

Além disso, o número de casos confirmados para a nova linhagem, considerada até 60% mais transmissível do que a cepa original, subiu de 236 para 261 no território mineiro em uma semana. Desse total, há infectados com idades entre 1 e 93 anos, e faixa etária média de 44 anos.

A pasta também informou que, dos registros positivos, 148 ocorreram em mulheres e 113 em homens. "Reforçamos que os dados são dinâmicos e podem ser atualizados a qualquer momento", informou a SES-MG, em nota.

Além de Piraúba, os óbitos pela linhagem B.1.617.2 ocorreram no Rio Novo, também na Zona da Mata; em Uberaba, no Triângulo; em Claro dos Poções, no Norte - cada uma delas com uma morte. Já Caratinga, no Vale do Rio Doce, tem o registro de dois falecimentos.

Santa Luzia, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, que apareceu com um registro na semana passada, saiu da lista. A reportagem procurou a SES-MG para obter informações sobre o tema, e aguarda retorno.

A secretaria ainda lembrou que a mutação Delta do coronavírus é classificada pela Organização Mundial de Saúde (OMS) como uma variante de atenção e/ou preocupação, sob vigilância mundial, devido à possibilidade de maior transmissibilidade.

Outro ponto de atenção é o fato de que há a necessidade do desenvolvimento de estudos que comprovem a efetividade dos imunizantes disponíveis até o momento contra a variante.

Variante Mu

Em relação à variante Mu (B.1.621), o governo de Minas explicou que, até esta sexta-feira, foram notificadas cinco amostras que identificaram a variação em Minas. Dessas, duas no município de Ganhães e três em Virginópolis, ambos localizados no Vale do Rio Doce.

"Os casos estão sendo investigados pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde do Estado de Minas Gerais CIEVS-Minas, portanto, ainda, não é possível dizer se a transmissão é comunitária", explicou a pasta, em nota.

A SES-MG informou ainda que o detalhamento dos casos pode ser visto no painel de monitoramento (veja aqui) e que solicitou ao Ministério da Saúde o envio de doses adicionais para atendimento aos municípios do Estado, sendo que, uma vez atendido o pleito da secretaria, as doses adicionais serão distribuídas.

