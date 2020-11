Quase 10 mil pessoas já perderam a batalha para a Covid-19 em Minas. Até este sábado (28), data do último boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde (SES), foram contabilizados 9.990 óbitos em decorrência da infecção pelo novo coronavírus. São 42 registros a mais num intervalo de 24 horas.

O total de casos confirmados da doença também saltou desde sexta-feira (27) - com 3.265 registros a mais, somando 412.996 pessoas com diagnóstico positivo. Pacientes recuperados, por sua vez, totalizam 377.879.

Os municípios com o maior número de casos confirmados são Belo Horizonte (53.625), Uberlândia (37.952), Montes Claros (12.792), Ipatinga (11.270) e Contagem (10.958).

Sobre a ocupação de leitos, que vem preocupando moradores da capital mineira, o boletim estadual mostra que são 3.833, atualmente. Do total de unidades do SUS ocupadas no Estado, 21% estão com pacientes com Covid-19 ou suspeita da doença. A maioria das UTIs ocupadas estão na região Central de Minas.

