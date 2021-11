O tema da Redação do Enem 2021, “Invisibilidade e registro civil: garantia de acesso à cidadania no Brasil”, aplicada neste domingo (21), é apontado como necessário, mas também complexo. Quem opina é o professor de português André Cecílio, do Colégio Bernoulli, em Belo Horizonte.

Para o professor, o tema seguiu o padrão de anos anteriores, com assuntos que buscam focar em problemas gerais e evitar pautas polêmicas, que podem dividir opiniões. “O tema da redação é muito interessante. Mas é um tema muito difícil para alguns alunos”, afirma.

Para Cecílio a abordagem de assuntos como o acesso ao registro civil contribui para a busca de discussões sobre um direito que deveria ser acessível a todos. “O tema é importante por jogar luz sobre o acesso a direitos básicos e que, por fatores variados, acabam não se manifestando na prática na vida de muitos no Brasil. Assim, quando se discute a invisibilidade e a falta do registro civil, temos o levantamento desse tipo de questão. Isso vai de encontro com o que o Enem tem abordado nos últimos anos. Há uns quatro anos a prova tem evitado levantar questões polêmicas que dividem opiniões e buscam focar problemas gerais”, explica.

Ainda segundo o professor, a escolha por temas não polarizados tem sido uma regra nas últimas edições da prova. “No ano passado foi abordado sobre o estigma da saúde mental, assim como democratização do cinema, na edição de 2019. E este ano segue o mesmo caminho, tratando de direitos que acabam não sendo acessíveis para uma parcela da população”, explica.

Por outro lado, o tema é extremamente complexo e exige do aluno uma "bagagem" que muitos jovens ainda não têm. “Eu acho que o tema é difícil, pois exige do aluno uma percepção crítica mais ampla. Ele não foca em um assunto mais explícito, como por exemplo a intolerância religiosa e a violência contra a mulher, que são problemas em si. Aqui o tema exige que o aluno perceba e explique por que a falta do registro civil é problemático. Ou seja, pontua o que a falta desse direito vai gerar. Tudo isso exige do aluno uma percepção da realidade um pouco mais amadurecida”, analisa.

A prova do Enem

A aplicação do Enem teve início hoje (21), com uma prova contendo a redação dissertativa-argumentativa e 90 questões objetivas: 45 delas dos componentes linguagens, códigos e suas tecnologias, e 45 de ciências humanas e suas tecnologias. Os candidatos terão até as 19h para terminar o exame. No próximo domingo (28), terão vez as provas de ciências da natureza e suas tecnologias, e matemática e suas tecnologias.

As notas do Enem podem ser usadas para acesso ao Sistema de Seleção Unificada (Sisu) e ao Programa Universidade para Todos (ProUni). Para tanto, o candidato não pode tirar nota zero na redação. Os participantes do Enem podem ainda pleitear financiamento estudantil em programas do governo, como o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies), e se candidatar a uma vaga em instituições de ensino superior portuguesas que têm convênio com o Inep.

