O primeiro dia em que passou a valer a Onda Roxa foi de pouco movimento nas ruas, mas de desrespeito no Centro de Belo Horizonte. A partir desta quarta-feira (17), todos os 853 municípios mineiros, dentre eles a capital, estão incluídos na faixa mais restritiva do programa Minas Consciente. Na prática, o funcionamento do comércio fica limitado aos serviços essenciais. Mesmo com a medida, porém, alguns comerciantes insistiram em abrir as portas.

Para tentar frear o avanço da contaminação do novo coronavírus e evitar que o colapso no sistema de saúde se agrave ainda mais em todo o Estado, as medidas restritivas seguirão pelos próximos 15 dias. Além das mudanças no funcionamento dos estabelecimentos, as cidades precisam adotar o toque de recolher, das 20h às 5h.

Apesar das restrições, a reportagem do Hoje em Dia flagrou, na manhã desta quarta, lojas abertas e outras funcionando em meia porta em ruas hipercentro. Durante o rápido giro pelas vias, fiscais, Guarda Municipal e Polícia Militar também circulavam pela região.

Dentre os flagrantes de desrespeito, lojas de roupas, bolsas, perfumaria, eletrônicos, artigos de festas e manutenção de celulares funcionavam nas ruas Rio de Janeiro, Curitiba, Santa Catarina e na avenida Santos Dumont. Por lá, poucos pedestres e veículos. Alguns moradores, no entanto, ainda insitiam em ignorar o uso da máscara de proteção.

Em nota, a Prefeitura de Belo Horizonte esclareceu que intensificou a fiscalização para garantir o cumprimento do decreto. Os estabelecimentos que não cumprirem com as medidas de combate ao coronavírus estarão sujeitos à interdição e multa de R$ 18.359,66.

Nos últimos dias, de sábado (13) a terça-feira (16), os fiscais de Controle Urbanístico e Ambiental realizaram a interdição de 30 estabelecimentos que desrespeitaram as normas. Além disso, três multas foram aplicadas.

Onda Roxa

Na Onda Roxa, também fica proibida a realização de reuniões presenciais, inclusive de membros da mesma família que não moram na mesma casa, e de qualquer tipo de evento público ou privado que possa provocar aglomeração, ainda que respeitadas as regras de distanciamento social. Haverá pontos de fiscalização sanitária nos municípios. Confira todas as regras no link.

