O programa “No Domingo a Rua é Nossa”, que disponibiliza espaços públicos de Belo Horizonte para a comunidade praticar atividades físicas e de lazer, retorna parcialmente no próximo domingo (1º), das 7h às 12h.

A decisão pela retomada do projeto levou em consideração o avanço no calendário da vacinação e o cenário atual da Covid-19, com a taxa de transmissão em alerta verde. A ação será conforme os protocolos de segurança da Vigilância Sanitária, com uso de máscaras, álcool em gel e distanciamento.

Em caráter experimental, o programa terá horário reduzido e apenas três vias serão fechadas. Os locais escolhidos são as avenidas Bandeirantes e Prudente de Morais, na região Centro-Sul, e a e a pista central da Praça Raul Soares, no Centro da capital. Os espaços serão destinados para ciclistas e prática de corrida e caminhada.

Suspenso desde março de 2020, em decorrência da pandemia, “No Domingo a Rua é Nossa” é realizado pela prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Esportes Lazer, em parceria com a Empresa de Transportes e Trânsito de Belo Horizonte (BHTrans).

Confira os trechos disponíveis:

Avenida Bandeirantes (entre Praça Juscelino Kubitschek e Praça da Bandeira)

Avenida Prudente de Morais (entre Avenida Contorno e Rua Acaraú)

Praça Raul Soares (pista central)

Leia mais:

Ônibus vão circular até 1h em BH após flexibilização do funcionamento dos bares e restaurantes

Belo Horizonte terá vacinação contra Covid-19 no período noturno; veja locais e horários

Coral Cidade dos Profetas realiza concertos em igrejas a partir deste domingo; veja programação