As noites no "Baixo Centro" de Belo Horizonte já estão tomadas pelos projetos da Festa da Luz, que une arte, tecnologia e alguns dos patrimônios da capital mineira. A iniciativa, que vai até domingo (31), reúne 24 artistas e oito instalações que ficam disponíveis para visitação gratuita durante o fim de semana.

Essa é a primeira edição do evento, que passa pelo edifício Itatiaia, na rua da Bahia; seguindo pelo túnel de acesso à estação Central do metrô e depois nas escadas que levam à rua Sapucaí. Já na tradicional rua boêmia de BH, os visitantes podem ver a iluminação no edifício Chagas Dória e um letreiro em neon que se espalha pela via.

O grande destaque da Festa da Luz vem na sequência, com o Viaduto Santa Tereza, iluminado de ponta a ponta. Projeções também foram feitas na rua Aarão Reis e na Serraria Souza Pinto, além das fachadas dos edifícios Sulacap/Sulamérica.

Para encerrar o evento em grande estilo, o Viaduto Santa Tereza será interditado pela BHTrans a partir das 14h de sábado (30) até às 5h de domingo (31), para que os visitantes passem pelo local livremente. A autarquia divulgou o mapa da região com os desvios para motoristas e alterações nas linhas de ônibus. Confira:

🚧 Interdição para evento

O Viaduto Santa Tereza será interditado das 14h do dia 30/10 até as 5h do dia 31/10, em função do evento Festa da Luz.

Todas as informações sobre o Festival de Luz estão disponíveis no Instagram oficial do evento.

