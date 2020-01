Minas lidera o ranking de melhor desempenho na redação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Dentre as 53 provas com nota mil, 13 são do Estado. São dez mulheres, de 17 a 20 anos, e 3 por homens, de 18 a 28.

O tema da edição de 2019 foi “Democratização do acesso ao cinema no Brasil”. Ao todo, a pontuação máxima foi alcançada por estudantes de 15 estados e o Distrito Federal. Por outro lado, nada menos que 143.736 redações foram zeradas.



Foram mais de 56 mil testes em branco. Os demais motivos para a nota 0 são: fuga do tema (40 mil) e cópia do texto motivador (23 mil). O desempenho ruim por localidade não foi divulgado pelo Ministério da Educação (MEC).

Em 2018, a nota máxima foi obtida por 55 candidatos. Naquele ano, 112 mil zeraram a redação. O número de redações zeradas cresceu 27%.

Na avaliação do ministro da Educação, Abraham Weintraub, a edição de 2019 foi o "melhor de todos os tempos". Ele destacou que não ocorreram polêmicas neste ano.

"A gente não teve problema operacional nenhum a cargo do MEC. A única coisa que houve, pontualmente, foi uma tentativa de sabotagem, uma pessoa que já está com a Polícia Federal. Então não prejudicou nada", afirmou.

Pontuação máxima

Além de Minas com 13 redações nota mil, os outros estados com pontuação máxima são: Alagoas (2); Bahia (1); Ceará (6); Distrito Federal (2); Espírito Santo (1); Goiás (4); Maranhão (1); Mato Grosso do Sul (1); Paraíba (1); Pará (2); Pernambuco (1); Piauí (2); Rio Grande do Norte (6); Rio de Janeiro (6) e São Paulo (4).

Resultado

O resultado do exame foi divulgado nesta sexta-feira (17). Para conferir, o estudante deve acessar a Página do Participante ou o aplicativo do Enem, com número de CPF e senha cadastrados. A partir do resultados, os alunos podem concorrer a vagas no ensino superior, por meio do Fies, ProUni, ou ingressar em uma universidade pública pelo Sisu.

Para concorrer, o estudande deve ter tirado pelo menos 450 pontos, sem zerar a redação e se encaixar nos pré-requisitos de renda. O cálculo da nota é feito pela soma dos resultados incluindo a redação, dividido por cinco.