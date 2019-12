O curso de Gestão de Recursos Humanos da Faculdade Promove foi homenageado pelo Conselho Regional de Administração de Minas Gerais (CRA-MG) devido à nota 5 obtida no mais recente Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade), aplicado em 2018 e divulgado em outubro deste ano. A cerimônia ocorreu na manhã desta quinta-feira (19), na sede da associação, no bairro Santo Agostinho, região Centro-Sul de Belo Horizonte.

Além da graduação tecnológica em Gestão de RH, com pontuação máxima, foram homenageados mais três cursos do Promove, pelas notas 4 alcançadas no mesmo exame: Logística, Finanças e Marketing. Todos eles com duração de 2 anos. Ao todo, mais de 30 instituições de ensino superior (IES) de Minas Gerais foram agraciadas pelo CRA-MG nesta manhã.

De acordo com a coordenadora do curso de Gestão de RH do Promove, professora Andréa Arnaut, a formação vem acumulando indicadores positivos desde seu início, em 2004, tendo recebido notas 4 pelo Ministério da Educação (MEC) e Enade e, agora, a nota 5. Para ela, que coordena o curso há 7 anos, a nota máxima é resultado da junção da estrutura compatível com as tendências do mercado, do desenvolvimento de conteúdos em conformidade com as diretrizes do MEC e da equipe docente, considerada de peso pela professora.

“É uma alegria muito grande. Isso sinaliza que estamos no caminho certo. O desafio, agora, é manter a nota 5. Para isso, penso que temos muitas coisas a serem inovadas e incrementadas. Essa é uma preocupação muito forte nossa”, afirmou Arnaut.

O Promove foi uma das instituições premiadas nesta quinta pelo CRA-MG

CRA-MG escolheu Promove

Parceiro das Faculdades Promove e Kennedy na oferta de bolsas de estudo com descontos de até 90% em todos seus cursos aos associados ao CRA-MG, o conselho escolheu o curso de Gestão de Recursos Humanos do Promove para atualizar a sua equipe de RH na capital.

“Nós escolhemos o Promove para reciclar nosso RH em um curso que tem a nota máxima, que é a nota 5”, contou Jehu Pinto de Aguiar Filho, presidente do CRA-MG. Segundo ele, o evento desta quinta-feira é uma homenagem às IES, que trabalham arduamente para oferecerem formação de qualidade à área da Administração no Estado.