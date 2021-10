As novas regras de funcionamento do comércio de Belo Horizonte foram publicadas nesta quarta-feira (6) no Diário Oficial do Município. Com a flexibilização, a capacidade de atendimento dos estabelecimentos será ampliada.

O protocolo padronizou e alterou a limitação do número de clientes dentro das lojas, incluindo em shoppings e galerias, saindo de uma pessoa a cada 7m² para uma a cada 4m². O distanciamento entre os clientes também foi reduzido, passando de 2m² para 1m².

Outra novidade é a desobrigação da medição da temperatura nesses ambientes. Nas academias, não há mais restrições às atividades coletivas, mantendo apenas a obrigatoriedade de uso de máscaras.

De acordo com a prefeitura, as mudanças são resultado da estabilidade nos indicadores epidemiológicos que monitoram a situação da pandemia na capital. As medidas começam a valer nesta quarta-feira (6).

Confira as regras:

Comércio, shoppings, galerias de loja e shoppings populares

Junção de todas as regras para o comércio em um único protocolo, incluindo shoppings e galerias de lojas.

Fim das regras que proibiam o contato físico de clientes com peças do estoque e apenas uma pessoa adulta por carrinho ou cesto de compras.

Retirada da aferição de temperatura nesses estabelecimentos.

Cabeleireiros e clínicas de estética

Junção e simplificação dos protocolos de cabeleireiros e clínicas de estética, com permissão de uso da sala de espera, desde que respeitadas as regras de distanciamento.

Academias, centros de condicionamento físico e clubes de lazer

Retirada da aferição de temperatura em academias.

Fim das restrições a práticas de atividades coletivas, mantendo apenas a obrigatoriedade de uso de máscaras.

Retirada do parâmetro de número de pessoas por raia durante treinamento em piscinas, mantendo apenas a regra de distanciamento mínimo de 2m entre pessoas na piscina, já que estarão sem máscara.

Museus

Ocupação de uma pessoa a cada 4m², em vez dos atuais 5m².

Distanciamento mínimo entre pessoas para 1m², em vez dos atuais 2m².

