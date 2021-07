A Prefeitura de Nova Lima, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, abriu 147 vagas de estágio para estudantes dos cursos de Pedagogia, do 2º ao 7º período, e Educação Física (licenciatura), do 3° ao 7°. As inscrições podem ser feitas a partir desta quarta-feira (14) até domingo (18). Clique aqui para acessar o formulário.

As vagas são para a rede municipal de ensino, com carga horária de 30 horas semanais. A bolsa é de R$ 998,00, além de auxílio-transporte. O contrato é de um ano, mas pode ser prorrogado por até dois anos, exceto para estagiários com deficiência.

O processo seletivo será simplificado e com apenas uma etapa eliminatória e classificatória, mediante o preenchimento do formulário e a comprovação documental. Todos os documentos estão disponíveis no edital.

A classificação será com base nas notas dos candidatos, considerando a ordem decrescente. Em caso de empate, os critérios de desempate serão a maior idade e o período mais próximo à conclusão do curso.

O resultado do processo seletivo podem ser acompanhado no portal da Prefeitura de Nova Lima.

