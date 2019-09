Um novo confronto entre criminosos e policiais militares foi registrado na zona rural de Padre Carvalho, na região Norte de Minas. No tiroteio, ocorrido na madrugada desta sexta-feira (27), dois suspeitos de integrar uma quadrilha especializada em roubos a bancos e carros fortes morreram. Na quarta-feira (25), outros seis homens da mesma organização foram mortos após trocarem tiros com a Polícia Militar. Dentre eles, um candidato a vereador do município.



Os dois mortos desta sexta, de acordo com a PM, haviam sido deslocados para a cidade mineira para resgatar os bandidos que sobreviveram ao primeiro enfrentamento. Conforme o setor de inteligência da corporação, cerca de cinco homens que escaparam da ocorrência de quarta-feira continuam escondidos dentro de uma mata do município.



"Recebemos a informação de que um veículo Strada estaria vindo para resgatar suspeitos que estão na mata. A PM preparou um cerco e, quando o carro se aproximou e percebeu a presença da viatura, eles atiraram contra os policiais, que revidaram", contou o major Flávio Santiago, porta-voz da PM.



Com a dupla, foram apreendidos um fuzil k47 - umas das armas mais letais produzida da história e usadas por terroristas - e uma pistola. A PM não soube informar se havia mais ocupantes do veículo.



A quadrilha, que apavora a região, tem ramificações na Bahia e em outros estados, como Goiás e Minas, e é especialista em explosão de caixas eletrônicos, carros fortes - inclusive tinham explosivos preparados para esse tipo de ação. Além disso, tinham ainda envolvimento em resgate de presos.



Buscas em mata



Segundo o major Santiago, os suspeitos que fugiram do primeiro embate com a PM seguem escondidos na mata. Ele frisou que o cerco no local continua ininterruptamente, 24 horas por dia, e destacou que os policiais que estão no local "foram treinados e são especialistas em combates em áreas florestais".



"Temos várias estratégias contra essas ações. Todos os policiais da região foram treinados pelo Batalhão de Operações especiais; temos blindados em teste em algumas cidades do interior; além da fortificação da inteligência da corporação e o cruzamento de informações com outros estados", destacou.



Ataque



A quadrilha foi descoberta em Padre Carvalho pelo serviço de inteligência da PM de Minas, da Bahia e da Polícia Federal. Os bandidos foram abordados em uma casa, mas revidaram, momento em que ocorreu um intenso tiroteio. Seis homens foram baleados, entre eles um candidato a vereador, foram socorridos para o pronto-socorro de Salinas, na mesma região, mas não resistiram aos ferimentos e morreram.



No imóvel, na ocasião, foram apreendidos pela PM quatro fuzis, uma espingarda, três pistolas, coletes balísticos e grande quantidade de explosivos.



