O novo sistema de agendamento de serviços da Divisão de Registro de Veículos (DRV), do Departamento de Trânsito de Minas Gerais (Detran-MG), vai oferecer 1,7 mil vagas por dia para vistorias a partir desta quinta-feira (1º). A fiscalização acontece na unidade localizada no bairro Gameleira, região Oeste de Belo Horizonte.

Antes do novo modelo, todos os serviços requeriam dois agendamentos, um para o cadastro e outro para a vistoria. Agora, os dois acontecerão em sequência após um único pedido, que deve ser feito no site do órgão estadual.

Além de agilizar o processo, a direção do Detram afirma que o sistema é mais seguro e visa combater fraudes, atrelando as informações do proprietário às do veículo. A plataforma também vinculará o agendamento com o pagamento das taxas.

Os serviços oferecidos pela DRV incluem transferência de propriedade, emissão do Certificado de Registro de Veículos (CRV) e primeiro emplacamento, dentre outros.

