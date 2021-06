Além do uso prioritário em parcela das cerca de 8,5 mil pessoas em situação de rua, a vacina da Janssen contra a Covid-19 começou a ser aplicada, nesta quarta-feira (30), por critério de faixa etária, pela primeira vez, abrangendo exclusivamente cidadãos com 50 anos que residem em Belo Horizonte. O público nessa idade é estimado em 20 mil pessoas pela prefeitura.

Conforme a administração municipal, a imunização de indivíduos com 50 anos teve início nesta quarta, mas continua pelos próximos dias (veja locais de vacinação para essa faixa etária aqui). Pessoas com demais idades, no entanto, recebem compostos químicos de outras fabricantes (veja abaixo).

52 anos sem comorbidades – Coronavac

51 anos sem comorbidades – Pfizer

50 anos sem comorbidades – Janssen

49 anos sem comorbidades – Pfizer

A separação, no entanto, segue critérios estritamente estratégicos, que incluem o quantitativo disponível de doses e o número de pessoas. Além disso, especialistas relembram que cidadãos não devem tentar priorizar uma vacina em contrapartida de outra. Todos os imunizantes utilizados pelo Ministério da Saúde foram aprovados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e, portanto, são seguros e eficientes.

Na segunda-feira (28), ao iniciar a aplicação da Janssen na população em situação de rua, a administração relembrou que recebeu 23 mil unidades do composto fabricado pela Johnson & Johnson, e que o contingente que não fosse utilizado no público prioritário seria remanejado para novos públicos de acordo com o andamento da imunização. A prefeitura relembra, porém, que a imunização das pessoas em situação de rua teve início no mês passado, em 26 de maio, com o uso da AstraZeneca.

49 anos

Também nesta quarta-feira, a Secretaria Municipal de Saúde também divulgou o início da aplicação de vacinas contra a Covid-19 em pessoas com 49 anos para esta sexta-feira (2). Segundo a pasta, cerca de 26 mil moradores da capital que tenham essa idade ou que vão completá-la até 31 de julho poderão ser protegidos com a Pfizer.

Para receber o composto, além de ser residente da capital, o cidadão precisa apresentar documento de identificação com foto; e não pode ter recebido a vacina contra a Covid-19. Ele também não pode ter tomado nenhum outro imunizante, como o da gripe, nos últimos 14 dias. Por fim, outra regra é que o morador não tenha tido a doença causada pelo coronavírus com início de sintomas nos últimos 30 dias (veja mais aqui).

