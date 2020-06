Foram tantos decretos sobre fechamento e abertura do comércio em Belo Horizonte, desde o dia 20 de março, que é natural comerciantes e consumidores ficarem em dúvida sobre o que pode funcionar na cidade neste momento. Quem está em dúvida, pode acessar esse link, onde a prefeitura apresenta dados referentes à abertura gradual das atividades.

Lá estão os detalhes sobre as fases do planejamento e os boletins de monitoramento, que apresentam os “termômetros” para a situação da Covid-19 na capital mineira. Na semana passada, a prefeitura decidiu não avançar na reabertura do comércio, devido à progressão da Covid-19 no Estado.

Também podem ser consultadas as orientações sobre os procedimentos e protocolos para todos os estabelecimentos que estão autorizados a funcionar e as respectivas faixas de horário para funcionamento (as que não tiveram as atividades suspensas e as que receberam permissão pelo Decreto 17.361).

Para facilitar, a pesquisa pode ser feita pelo código da atividade (CNAE) ou pela descrição da atividade. Também é possível pesquisar pela fase de reabertura ou grupo de atividades.

Confira aqui quais são as atividades que podem funcionar neste momento em Belo Horizonte:

