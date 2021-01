Uma obra da Prefeitura de Contagem vai interditar um trecho da BR-040 entre esta sexta-feira (29) e segunda (1º). A intervenção, na altura do Km 525, no município da Grande BH, faz parte da reforma para ampliação do viaduto da avenida das Américas.

Segundo a Via 040, concessionária que administra a rodovia, o desvio será feito próximo à Ceasa. Haverá sinalização próxima ao local para informar sobre as alterações de tráfego.

No sentido Sete Lagoas a Belo Horizonte, a alteração no trânsito começará às 22h de sexta e terminará às 22h de sábado (30). Veja o caminho sugerido para prosseguir viagem:

- Sair da BR-040 no km 525

- Acessar a rua Quinze

- Acessar a rua Oito

- Acessar a rua Antônio Prates

- Acessar a rua Treze

- Acessar a av. das Américas

- Acessar a alça para a marginal da BR-040 até o km 527

Opção de rota entre Sete Lagoas e Belo Horizonte Opção de rota entre Sete Lagoas e Belo Horizonte

Já no sentido oposto, de BH a Sete Lagoas, as mudanças começam às 22h de sábado e se encerram às 0h30 de segunda. Veja o trajeto sugerido:

- Sair da BR-040 no km 525 A

- Acessar a rua Helena Rodrigues Barbosa

- Acessar a rua Presidente Getúlio Vargas

- Acessar novamente a BR-040

Além da sinalização de obra implantada pela prefeitura de Contagem, a Via 040, em parceria com o Waze Connected Citizens, realizou o cadastramento dos desvios e informações sobre a obra no aplicativo para auxiliar os motoristas que trafegam na região. Painéis eletrônicos de mensagens também vão informar os usuários sobre as intervenções.

A concessionária alerta que a programação da obra poderá ser alterada em função de fatores climáticos e por ajustes operacionais.

Leia mais:

Tanque de caminhão que tombou no Anel Rodoviário de BH é removido

Nascidos em dezembro podem sacar auxílio emergencial a partir de hoje