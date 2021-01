O tanque do caminhão que tombou na tarde de terça-feira (26) no Anel Rodoviário, no bairro Betânia, região Oeste de Belo Horizonte, foi removido da pista na manhã desta quarta-feira (27). O trânsito em todas as faixas está liberado.

Conforme a Via 040, concessionária que administra a rodovia, às 20h de ontem, funcionários da companhia concluíram o arraste da carreta. O tanque foi deslocado para fora da pista para transbordo dos 15 mil litros de óleo restantes.

06:31 - Belo Horizonte (MG), Km 539, Fluxo livre no sentido DF. Ponto de Referência: próximo ao antigo pátio de apreensão do Detran — Via 040 (@via040) January 27, 2021

O acidente

A carreta, carregada com óleo lubrificante tombou na altura do quilômetro 539. As faixas da esquerda e central, sentido Rio de Janeiro, foram liberadas por volta das 16h30, enquanto o trânsito nas pistas sentido Vitória só foi permitido após as 20h.

O Corpo de Bombeiros, que foi acionado e isolou o trecho por questões de segurança, informou que o caminhão-tanque perdeu os freios e colidiu contra três veículos de passeio antes de tombar na pista.

Apenas o motorista do caminhão ficou ferido e foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), sendo encaminhado ao Hospital João XXIII.

