A Trincheira das Seis Pistas, em Nova Lima, na Grande BH, passará por mais uma etapa de obras nesse fim de semana, segundo a Prefeitura da cidade. A previsão é de que o trabalho começe às 14h de sábado (30), para que o trânsito esteja liberado no domingo (31), após às 17h.

As pistas centrais da MG-030 ficarão fechadas e a rotatória ficará parcialmente interditada para estacionamento de uma carreta que vai transportar as vigas que serão usadas na obra. De acordo com o Executivo de Nova Lima, as obras são resultado de um Termo de Compromisso assinado entre a Prefeitura e a Associação de Empreendedores do Vila da Serra e Vale do Sereno (AVS), com aprovação do Ministério Público Estadual.

O projeto prevê a construção de uma cobertura sobre a trincheira, com o objetivo de garantir mais facilidade para motoristas que passam pela região nos dois sentidos. A nova estrututura deverá ter uma pista de rodagem e um semáforo de três tempos, além de faixas de pedestres. Atualmente, cada sentido da pista tem apenas uma alça de acesso para as vias de ligação.

Com as alterações, a Prefeitura reforça o alerta para motoristas que precisarem passar pelo trecho da MG-030 no fim de semana. Durante a interdição, o retorno mais próximo para Belo Horizonte será na rotatória do Condomínio Village Terrasse, e para Nova Lima, próximo ao BH Shopping. Além disso, a alça da BR-356 para a MG-030 também será interditada, o que faz com que o acesso à rodovia seja feito somente nas proximidades do shopping.

