Uma decisão da Justiça pode provocar atrasos à obra do novo ponto de captação de água do rio Paraopeba, que vem sendo realizada para evitar uma crise hídrica na Região Metropolitana de Belo Horizonte. O desembargador Oliveira Firmo suspendeu uma liminar que garantia a desapropriação de terrenos de famílias de Brumadinho que não haviam chegado a um acordo com a Copasa, na área necessária para a construção da nova adutora. O texto, publicado na sexta-feira (14), leva em conta processo movido por uma família que não concorda com o valor proposto pela terra.

Em julho, Vale, Copasa e Ministério Público assinaram um acordo para a construção da nova captação de água, já que a que existia no rio Paraopeba teve de ser suspensa após o rompimento da barragem da Mina do Córrego do Feijão, em janeiro. A nova estrutura deve ser construída a 12 quilômetros da que foi desligada, com investimentos previstos de R$ 450 milhões, pagos pela Vale. De acordo com a Copasa, a decisão judicial não interfere na continuidade da obra.

Captação no rio Paraopeba teve de ser interrompida em janeiro, após tragédia em Brumadinho

Sem a captação no rio Paraopeba, o abastecimento de água na Grande BH fica comprometido, pois conta apenas com o Sistema do Rio das Velhas. A obra em Brumadinho já estava atrasada. A previsão era de que fosse iniciada em setembro, mas só começou a ser realizada em outubro. O prazo de conclusão para a construção era setembro de 2020.

Por meio de nota, a Vale confirmou a suspensão judicial das obras do sistema de captação do rio Paraopeba. “Da mesma forma que a Justiça autorizou o início dos trabalhos, no final de outubro, a Vale respeitará e seguirá a decisão de saída”, informou a mineradora.

A Copasa informou que não foi intimada até o momento, mas teve ciência do conteúdo da decisão pelo site do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG). "A Companhia esclarece que a decisão judicial não impede a continuidade das obras da nova captação, a cargo da empresa Vale, suspendendo apenas a imissão na posse de um dos terrenos necessários a sua realização. A Copasa ressalta que, de acordo com o disposto no Termo de Compromisso, firmado em 08/07/2019 entre o Ministério Público e a Vale, em que figura como interveniente, compete à Vale construir as suas expensas a nova captação, com prazo de entrega até setembro de 2020", afirmou a empresa por meio de nota.

A Companhia afirmou ainda que está "cobrando rotineiramente da Vale o cumprimento das obrigações já assumidas judicialmente, além de outras ações necessárias para garantia da segurança hídrica da população da Região Metropolitana de Belo Horizonte".

