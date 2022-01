Quem precisa passar pela avenida Cristiano Machado rumo ao Centro de Belo Horizonte, enfranta trânsito caótico na manhã desta sexta-feira (14). De acordo com a BHTrans, no local há uma obra para tapar um buraco na entrada do Túnel da Lagoinha, altura do bairro Colégio Batista, na região Leste da cidade.

O cogestionamento, no sentido Centro, já chega na altura do Minas Shopping, no bairro Ouro Minas, região Nordeste de BH. Agentes da BHTrans estão no local orientando motoristas sobre desvio pela pista exclusiva dos ônibus.

A obra no local ocorre desde a noite desta quinta-feira (13).

Desvios

Quem vem dos bairros da região Norte e Nordeste, há duas opções:

• Pegar a avenida Jacuí, na altura do Hotel Ouro Minas, e seguir até a área central pelo bairro Floresta;

• Outra opção é pegar a Via 710, atrás da estação Minas Shopping de metrô, chegando ao Centro pela região Leste;

• Avenida Bernardo Vasconcelos, sentido Antônio Carlos.

A capital possui oitros pontos de retenção. Na avenida Pedro II, entre a rua Monte Santo e o elevado D. Helena Greco, no sentido bairro/centro, o motorista encontra trânsito intenso.

Leia também

Após colapso, ônibus de BH voltam a operar normalmente nesta sexta-feira

Voo com 110 mil doses de vacinas da Pfizer para crianças em Minas é cancelado