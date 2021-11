Moradores do bairro Vila São Paulo, em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, vão precisar fazer desvios de trânsito ao longo desta quinta-feira (18). Isso porque uma obra da Copasa, com apoio da Transcon, ocupa todo o sentido BH da avenida Tereza Cristina, no cruzamento com a avenida Presidente Castelo Branco.

De acordo com a empresa responsável pelo trânsito na cidade, agentes fazem a sinalização do trânsito para que a ação da Copasa seja finalizada o quanto antes. Trata-se de uma desobstrução da rede coletora de esgoto.

Segundo a companhia, "a obstrução da rede coletora e o transbordamento do esgoto na via pública foram provocados pelo lançamento indevido de resíduos sólidos de material de obra na rede interceptora de esgoto, que, devido às chuvas, foram carreados para o sistema de esgotamento sanitário".

São pelo menos 15 trabalhadores em ação, com auxílio de um caminhão para retirada de entulho e tratores, que ajudam na escavação da via. Algumas britadeiras também estão sendo usadas na obra. A previsão é que o trabalho seja finalizado até o fim da tarde desta quita-feira.

A Transcon recomendou as ruas Luminosa e Padre Flávio como rotas alternativas para quem passa pelo trecho e precisa acessar a avenida Tereza Cristina. Agentes seguem no local para orientação aos motoristas, e atuação caso seja necessário.

09h25 - Apoio a obra da Copasa (limpeza de galeria) na av. Tereza Cristina, no bairro Vila São Paulo, em direção a BH, entre as rua Pres. Castelo Branco e Pe. Flávio



🚧Rota de desvio: rua Luminosa, rua Padre Flávio e av. Tereza Cristina

🚨Agentes @TransContagem no local pic.twitter.com/DQzVagHgdp — Transcon (@TransContagem) November 18, 2021

