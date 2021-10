A rua Marília de Dirceu, no Lourdes, região Centro-Sul da capital, sofre há anos com a ação da água em períodos chuvosos. Consequência disso são os constantes reparos realizados pela prefeitura no local. Desde o ano passado, os serviços de reconstrução já custaram cerca de R$ 500 mil à PBH.

No último sábado, as fortes chuvas registradas em BH fizeram estragos pela cidade e mais uma vez danificaram a rua Marília de Dirceu.

Segundo a prefeitura, a galeria do córrego do Leitão, que corre canalizado por baixo da via, transbordou e a pressão na capa asfáltica avariou um espaço de cerca de 20 metros. A rua precisou ser interditada em meia pista, em frente ao número 56.

A Superintendência de Desenvolvimento da Capital (Sudecap) iniciou os trabalhos de remoção da manta danificada pela água da chuva na segunda-feira (4). A previsão é de que a obra seja concluída até esta quarta (6).

Conforme a PBH, a estimativa de custo para a recomposição da via é de R$ 15,4 mil.

“A Sudecap esclarece que os trabalhos para restabelecimento do pavimento da rua Marília de Dirceu após as chuvas de 2020 foram executados conforme as normas técnicas-padrão e todo o trecho que recebeu intervenções há um ano está em ótimo estado”, disse, em nota.

