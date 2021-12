A taxa de ocupação dos leitos de enfermaria destinados ao tratamento de pacientes com Covid-19 aumentou em Belo Horizonte, voltando ao nível de alerta amarelo. De acordo com o Boletim Epidemiológico divulgado pela Prefeitura nesta segunda-feira (20), 52,4% do espaço reservado aos infectados está preenchido. Já os leitos de UTI exclusivos para doentes com coronavírus estão com 41,6% da capacidade total ocupada.

A transmissão da doença na cidade permanece em nível verde. O índice RT, que mede a capacidade de infecção, aponta que a cada 100 infectados, outras 97 pessoas podem ser contaminadas. O ideal é que esse valor fique abaixo de um.

Desde o início da pandemia de Covid-19, a capital mineira já registrou 294.010 casos confirmados da doença, 708 estão em investigação e 7.071 pessoas morreram.

Vacinação

Até o momento,1.925.522 pessoas já foram vacinadas com a segunda dose ou dose única em BH. O número total de imunizados nesta segunda-feira, com pelo menos uma dose, é de 2.141.171. Já 364.549 receberam dose de reforço.

