Dos 990 leitos de terapia intensiva da rede pública em Belo Horizonte, 88% estão ocupados, segundo o boletim epidemiológico divulgado pela Prefeitura de Belo Horizonte nesta segunda-feira (29). Os dados são referentes a domingo (28).

Em relação aos 301 leitos de UTI reservados a pacientes com Covid-19, a taxa de ocupação é de 87%, ou seja, pelo menos 261 pessoas estão internadas em unidades de alta complexidade na capital por causa do novo coronavírus. Entre os 689 leitos dedicados a pacientes com outras enfermidades, 88% estão ocupados. Belo Horizonte tem 5.510 casos conformados e 129 mortes pela doença.

Neste domingo, oito pacientes que deram entrada na UPA Barreiro com suspeita de Covid-19 aguardavam encaminhamento para outros hospitais, de acordo com denúncia feita pelo médico Bruno Pedralva, secretário-geral do Conselho Municipal de Saúde de Belo Horizonte.

A reportagem perguntou à Secretaria Municipal de Saúde o porquê da demora em transferir os pacientes da UPA Barreiro, já que pelo menos 40 leitos estariam disponíveis, segundo levantamento apresentado pelo boletim.

No próprio domingo, a secretaria informou que, para a assistência aos pacientes na UPA Barreiro, um respirador da UPA Venda Nova e um do SAMU foram remanejados para a unidade; e que dois pacientes que estavam no local foram transferidos - um para o Hospital Metropolitano Dr. Célio de Castro e um para o Hospital Santa Lúcia.

Em Minas Gerais, há 2.964 leitos de UTI disponíveis no momento na rede pública e 89,62% deles estão ocupados. Em todo o Estado, 549 pacientes internados em leitos de terapia intensiva estão diagnosticados com Covid-19 – ou seja, 18,27% do total de vagas.

A taxa de ocupação dos 12.928 leitos clínicos do SUS é de 71,85%, sendo que 1.432 pessoas estão internadas em decorrência da Covid-19 (11,53%).

