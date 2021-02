A taxa de ocupação dos leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI), destinados aos pacientes com Covid-19, está em 35,67% em Minas, segundo informações divulgadas nesta sexta-feira (5) pela Secretaria de Estado de Saúde (SES). No momento, 1.435 pacientes estão internados para tratamento da Covid-19.

Ainda segundo a pasta, atualmente, estão cadastrados no SUS fácil, 4.055 leitos de terapia intensiva e a taxa de ocupação geral desses leitos é de 71,91%.

Em relação aos leitos de enfermaria, estão cadastrados no SUS fácil 20.883 leitos e a ocupação é de 69,38%. São 2.273 pessoas internadas em decorrência do coronavírus, ou por suspeita da doença, com ocupação de 11,33%.

Nas últimas 24 horas, o Estado registrou 5.441 novos casos da Covid-19, chegando a 762.412 infectados, segundo o boletim epidemiológico desta sexta-feira (5). No mesmo período, foram contabilizadas 168 mortes pela doença no Estado. Ao todo, 15.667 mineiros já perderam a vida para a doença.

Minas Gerais já imunizou 273.529 pessoas desde o dia 18 de janeiro. Os dados são do “vacinômetro”, painel da SES que monitora o processo.

Do total de doses aplicadas, 248.048 foram destinadas aos profissionais de saúde da linha de frente contra o coronavírus; 17.933 a idosos em asilos; 1.652 a deficientes de residências inclusivas e 5.896 a índios que vivem em aldeias.

Ao todo, o Estado já recebeu do Ministério da Saúde 855.580 unidades da vacina. Destas, 852.420 foram distribuídas para as Unidades Regionais de Saúde e 737.821 encaminhadas para os municípios. As restantes ficaram armazenadas.