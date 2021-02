Minas já imunizou 273.529 pessoas contra a Covid-19 desde que a campanha de vacinação começou, em 18 de janeiro, data em que as primeiras doses chegaram ao Estado. Os dados foram divulgados nesta sexta-feira (5) através do “Vacinômetro”, painel da Secretaria de Estado de Saúde (SES) que monitora o processo.

Do total de doses aplicadas, 248.048 foram destinadas aos profissionais de saúde da linha de frente contra o coronavírus; 17.933 a idosos em asilos; 1.652 a deficientes de residências inclusivas e 5.896 a índios que vivem em aldeias.

Ao todo, o Estado já recebeu do Ministério da Saúde 855.580 unidades dos imunizantes. Destas, 852.420 foram distribuídas para as Unidades Regionais de Saúde e 737.821 encaminhadas para os municípios. As restantes ficaram armazenadas em URS.

Dados da Covid

Nas últimas 24 horas, Minas registrou 5.441 novos casos de Covid-19, chegando a 762.412 infectados pelo coronavírus, segundo o boletim epidemiológico da SES desta sexta. No mesmo período, foram contabilizadas 168 mortes pela doença no Estado. Ao todo, 15.667 mineiros perderam a vida por complicações do vírus.

Além disso, o levantamento indica que, dos 853 municípios, 747 confirmaram ao menos um óbito pela enfermidade.

Por outro lado, o número de recuperados da Covid em Minas já é de 685.701. Outros 61.044 pacientes seguem em observação, internados ou em isolamento social.

BH vai vacinar idosos acima de 89 anos

Os idosos acima de 89 anos que moram em Belo Horizonte serão os próximos a receber a vacina contra a Covid-19. Eles estão incluídos na segunda fase de imunização, contemplada com 57,3 mil doses repassadas ao município. O anúncio foi feito pela prefeitura no fim da tarde dessa quinta-feira (4).

Segundo a PBH, para receber a dose é necessário fazer um cadastro no portal da prefeitura, a partir da próxima segunda-feira (8), ou pelo telefone 156, disponível de segunda a sexta-feira, das 7h às 21h, e nos fins de semana e feriados, das 7h às 20h, na opção 2.

