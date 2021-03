A Unimed-BH informou nesta terça-feira (16) que a rede própria da cooperativa tem taxa de ocupação de leitos de terapia intensiva para pacientes com suspeita ou confirmação de Covid-19 próxima de 100% de uso. E todo sistema de saúde da capital está à beira do colapso, já que os três índices que medem a situação da pandemia estão na zona vermelha e subiram mais uma vez nesta terça. Na semana passada, o Hospital São Francisco de Assis interrompeu a entrada de novos pacientes com a enfermidade causada pelo novo coronavírus por falta de medicamentos.

"A Unimed-BH acompanha diariamente os dados epidemiológicos e, nos últimos dias, está vendo um aumento exponencial da demanda por leitos de internação e UTI em sua rede própria, para pacientes com suspeita ou confirmação da doença. Diante desse cenário crítico, a Cooperativa informa que nesta terça-feira, dia 16, a taxa de ocupação desses leitos de UTI está próxima de 100%", informou, em nota.

De acordo com a Unimed-BH, apesar do iminente colapso, todas as unidades de pronto-atendimento da rede própria em BH e na região metropolitana estão funcionando normalmente nesta terça. A cooperativa ainda afirmou que, desde o início da pandemia, lançou serviços para melhorar a prestação de assistência aos clientes, como o atendimento on-line, e informou que tem tomado medidas emergenciais com o objetivo de "priorizar a vida e evitar que falte recursos".

"A Cooperativa reforça o alerta para a importância do envolvimento de toda a população no combate à Covid-19 e tem orientado permanentemente sobre a necessidade de manter as medidas de prevenção, especialmente o isolamento social e o uso de máscaras. Medidas recomendadas mesmo para quem já teve confirmação da doença ou tenha sido vacinado", declarou, em nota.

A Unimed-BH conta com 5,7 mil médicos cooperados e uma rede composta por 355 prestadores, entre hospitais, clínicas e laboratórios, incluindo serviços próprios e credenciados.

Outros hospitais

Na última sexta-feira (12), a Fundação Hospitalar São Francisco de Assis (FHSFA), referência no atendimento aos casos de Covid-19 para a Prefeitura de Belo Horizonte, informou que interrompeu a entrada de novos pacientes com a enfermidade causada pelo novo coronavírus.

De acordo com o hospital, o motivo é a ausência de medicamentos anestésicos e anticoagulantes, necessários para a intubação de pacientes e para a realização de procedimentos cirúrgicos, devido à falta de abastecimento por parte dos fornecedores. A instituição informou que o atendimento aos internados está garantido até esta sexta-feira (19).

A reportagem procurou ainda os hospitais Felício Rocho, no Barro Preto, e Lifecenter, no Funcionários, ambos na região Centro-Sul de BH. Em nota, o Felício Rocho informou que compartilha, diariamente, um boletim médico contendo informações sobre o número de internações de Covid-19 nas redes sociais. Já o Lifecenter declarou que está atendendo normalmente.

