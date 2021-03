A taxa de ocupação de leitos de terapia intensiva exclusivos para Covid-19 subiu mais uma vez e chegou a 94,1% nesta terça-feira (16) em Belo Horizonte. O índice reúne dados da rede pública e suplementar, que é composta por hospitais privados e filântrópicos.

A boa notícia é que, apesar da situação crítica nas UTIs, as taxas de uso dos leitos clínicos Covid e de transmissão do vírus caíram, embora continuem em nível de alerta máximo.

As informações estão presentes no boletim epidemiológico da Secretaria Municipal de Saúde. De acordo com o documento, a ocupação dos leitos de UTI subiu de 93,4% nessa segunda-feira (15) para 94,1% nesta terça, um recorde.

Clique para ampliar

A ocupação das vagas de enfermaria passou de 78,9% para 77,5%. A taxa RT, que mede o potencial de transmissão da doença, está em 1,27 nesta terça, contra 1,28 nessa segunda. Ou seja, cada 100 pessoas infectadas podem passar a enfermidade, em média, para outras 127 pessoas.

Mortes e novos casos

Nas últimas 24 horas, a capital mineira registrou 1.679 novos casos de Covid-19 e chegou a 125.661 confirmações para a enfermidade causada pelo coronavírus.

No mesmo período, a cidade confirmou 28 óbitos pela doença. Com isso, BH já perdeu 2.930 vidas por causa da Covid desde o início da pandemia.

O documento oficial também traz os dados de casos em acompanhamento e recuperados. Nesta terça, 6.711 pacientes infectados seguem acompanhados pelo sistema de saúde.

Já o número de recuperados chegou a 116.020, o que significa que são pessoas que tiveram a doença e receberam alta hospitalar, ou tiveram início de sintomas há mais de 14 dias e não evoluíram para Síndrome Respiratória Aguda Grave ou óbito.

Vacinação

Conforme o boletim da prefeitura, 173.029 primeiras doses da vacina contra a Covid-19 foram aplicadas na cidade. Já as aplicações em segunda dose somam 76.692. Até o momento, a capital já distribuiu 301.751 doses de vacina às regionais, entre CoronaVac e AstraZêneca.

O boletim completo pode ser visto aqui.

Situação por regional

A região Oeste foi a que mais registrou mortes pela doença até o momento, com 1.614 óbitos. Em seguida, empatadas, estão as regiões Leste e Noroeste, cada uma com 1.610.

Em relação ao gênero, 1.592 mortes ocorreram em homens e 1.338 em mulheres. A faixa etária acima de 60 anos lidera o número de mortes, com 83,49% dos falecimentos - 2.446 óbitos. Em seguida, estão os adultos entre 40 e 59 anos, com 419 mortes (14,3%); e os jovens e adultos entre 20 e 39 anos, com 62 vidas perdidas (2,12%).

Por fim, a prefeitura já realizou a testagem de 12.126 profissionais de saúde até o momento. Desses, 2.170 positivaram para a doença; 9.824 negativaram; e 132 continuam em investigação.

Leia mais:

Operação desmonta esquema bilionário de sonegação no setor cafeeiro em Minas e outros estados

SP registra 679 mortes por Covid-19 em 24 horas e bate novo recorde

Estudante da Faculdades Promove viraliza após pedir que bolsonaristas usem máscara; veja vídeo