Com ruas vazias e fiscalização intensificada, a primeira noite do toque de recolher em Belo Horizonte, nesta quarta-feira (17), foi sem registro de ocorrências relacionadas às novas medidas impostas pela Onda Roxa, fase mais restritiva do programa Minas Consciente. Para conter o avanço da Covid-19 e tentar evitar um colapso geral no sistema de saúde do Estado, está limitada a circulação de pessoas entre 20h e 5h em todo o território.

Segundo informou a Polícia Militar, ações realizadas em toda a cidade contaram com ronda e blitze em ruas da capital mineira. A operação é feita com apoio da Guarda Municipal que, de acordo com a porta-voz da PM, capitão Layla Brunnela, aplica medidas administrativas, com recolhimento de alvarás.

Inicialmente, a primeira abordagem foi educativa. Em caso de reincidência, o cidadão pode ser levado para a delegacia e ser preso por um mês até um ano, segundo o artigo 268 do Código Penal, além de pagar multa.

O efetivo da PM conta com um reforço de mais 1.600 homens em BH e na região metropolitana para garantir o cumprimento das medidas impostas. No total, quase 40 mil homens vão estar nas ruas dos municípios durante os 15 dias de restrições.

BH tem ruas com movimento reduzido

Nesta quarta, o movimento foi reduzido na capital mineira. Na Via Expressa, um dos corredores mais movimentados na metrópole, o tráfego de veículos às 20h45, na altura do bairro Camargos, região Noroeste, ainda era grande à noite, mostrando desrespeito à nova orientação, mas um pouco menor se comparado aos dias normais.

Já no Floresta, zona Leste de BH, às 20h40, o viaduto Santa Efigênia, na avenida Francisco Sales, que faz ligação à região hospitalar, o cenário era de uma cidade deserta, bem diferente do dia anterior.

Onda roxa

Todas as regiões de Minas Gerais entraram na Onda Roxa nesta quarta-feira. Em princípio, segundo o governador Romeu Zema, a medida terá validade por 15 dias. Na prática, o funcionamento do comércio fica limitado aos serviços essenciais, além do toque de recolher entre 20h e 5h.

Nesta fase, a circulação de pessoas fica limitada aos funcionários e usuários desses estabelecimentos. O deslocamento para qualquer outra razão deverá ser justificado e a fiscalização será feita com o apoio da Polícia Militar.

Na Onda Roxa também fica proibida a realização de reuniões presenciais, inclusive de membros da mesma família que não moram na mesma casa, e de qualquer tipo de evento público ou privado que possa provocar aglomeração, ainda que respeitadas as regras de distanciamento social. Haverá pontos de fiscalização sanitária nos municípios. Confira todas as regras no link.

