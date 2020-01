Após seis horas e meia de trabalho, o Corpo de Bombeiros resgatou o operário soterrado em uma obra na rua Palmira, no bairro Serra, na região Centro-Sul de Belo Horizonte. “Saiu com os sinais vitais estáveis, consciente, orientado. Ele foi levado diretamente para o Hospital de Pronto-Socorro João XXIII”, informou o cabo Cristiano Wardil.

Veja o vídeo do resgate:

Três equipes estavam no local desde às 14h, após dois homens, com idades entre 40 e 50 anos, ficarem soterrados. Vizinhos ouviram gritos de socorro e acionaram os bombeiros. De acordo com os militares, por volta das 15h40 uma equipe médica contatou a morte de um deles.

Para salvar a vida do outro, as equipes fizeram o escoramento da estrutura para retirá-la em segurança. O homem já estava com a cabeça e membros superiores liberados, mas, por conta da instabilidade terreno, a operação foi feita com muita cautela e durou mais de seis horas.

Os militares informaram que o corpo do operário morto seria retirado do local ainda na noite desta terça.

Confira a técnica usada pelos bombeiros para fazer o resgate: