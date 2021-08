Quase 50 pessoas são investigadas pelo Ministério Público de Minas Gerais, com apoio das polícias Civil e Militar, em uma operação de combate à criminalidade no Triângulo Mineiro na manhã desta terça-feira (17). Até o momento, a força-tarefa já apreendeu veículos e duas lanchas, além do bloqueio de R$ 13 milhões.

O grupo é investigado há um ano, suspeito de crimes de tráfico de drogas, corrupção, homicídio e estelionato.

Até o momento, 46 pessoas já foram identificadas e são alvos de mandados de busca e apreensão.

Também foram expedidos 28 mandados de prisão preventiva.

Foi determinada a indisponibilidade de 14 imóveis e a apreensão de 27 veículos e duas lanchas.

A operação começou em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, e se estende por Tupaciguara e Araguari, na mesma região, além de Jaíba, no Norte do Estado, Córrego Dantas, no Centro-Oeste, Paracatu, na região Noroeste, e na cidade de São Paulo.

Ainda segundo o órgão, o grupo é suspeito também de praticar lavagem de dinheiro para esconder os lucros de outras atividades.

A operação contou com a participação de três promotores de Justiça do MPMG, 100 policiais civis e 100 policiais militares de Minas Gerais. Teve também o apoio da Polícia Civil de São Paulo e da unidade regional do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) de Paracatu. Foram usadas duas aeronaves, uma da Polícia Civil e outra da Polícia Militar.

