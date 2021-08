Um acidente envolvendo duas carretas deixou dois feridos e travou o trânsito no Anel Rodoviário, na altura do bairro São Francisco, na região da Pampulha, no início da manhã desta terça-feira (17).

De acordo com o Corpo de Bombeiros, por volta das 5h, no sentido Vitória, o motorista de uma das carretas perdeu o controle da direção em decorrência da pista molhada e bateu em um barranco e, na sequência, na mureta central. O trânsito foi interrompido nos dois sentidos

Segundo os militares, o motorista ficou preso às ferragens, foi retirado e levado para o Hospital Risoleta Neves, na região Norte da cidade. A segunda vítima que estava no caminhão foi atendida por médicos do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). Nenhum deles corre risco de morrer.

Outro acidente

No mesmo local do acidente, só que no sentido Rio de Janeiro, os Bombeiros ainda atenderam a uma batida entre duas carretas. Os dois motoristas ficaram presos às ferragens e foram socorridos pelos militares. Um para o Hospital Risoleta Neves e outro foi levado em estado grave ao Hospital João XXIII.

Até o momento, a corporação segue no local para ajudar na sinalização e aplicação de serragem na pista, devido ao vazamento de combustível dos veículos nos acidentes. A via no sentido Rio de Janeiro continua completamente interditada pelas duas carretas. No sentido Vitória, uma faixa foi liberada.

