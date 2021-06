A Polícia Federal (PF) deflagrou, na manhã desta terça-feira (8), uma operação de combate a fraudes nos processos de aquisição de armas de fogo em Divinópolis, no Centro-Oeste de Minas Gerais. A ação, denominada como “Pérfido” investiga despachantes que apresentaram documentação com inconsistências na sede da PF da cidade.

Segundo a corporação, a investigação teve início após a descoberta de documentos falsos, apresentados em processos para justificar a atividade dos suspeitos. O objetivo era atender a um dos requisitos legais para aquisição de armas de fogo. “A Lei 10.826/03 estabelece como requisito para a aquisição de arma de fogo a apresentação de documento comprobatório de ocupação lícita (artigo 4º, inciso II)”, diz a PF em nota.

Para cumprir com esse requisito, os suspeitos apresentavam diversas notas fiscais, que, na verdade, simulavam operações de compra e venda de mercadoria ou prestação de serviço que não aconteceram. As inconsistências foram encontradas de forma frequente em processos apresentados por despachantes que atuam na formalização de processos protocolados na Polícia Federal de Divinópolis. Ainda de acordo com as informações, eles tentavam obter uma autorização de compra da mercadoria.

Oito mandados de busca e apreensão estão sendo cumpridos no município e em Nova Serrana, na mesma região, em endereços de despachantes, em um escritório onde também funciona um estande de tiro e no de uma contadora que teria emitido parte dessas notas fiscais. Todos os investigados responderão pelos crimes de falsidade ideológica e uso de documento falso, podendo cumprir até 5 anos de prisão, se condenados.

