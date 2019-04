O Corpo de Bombeiros entrou na manhã deste domingo (7) no 73º dia consecutivo de busca pelas vítimas do rompimento da barragem B1, da mina Córrego do Feijão, da Vale, em Brumadinho, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Ao todo, 128 militares atuam na operação, divididos em 24 frentes de trabalho diferentes.

De acordo com a corporação, a previsão para o dia era de sol e aumento de nuvens durante a manhã e pancadas de chuva na parte da tarde e noite. Além da força humana, também são usadas nos trabalhos um total de 97 máquinas pesadas. Três cães farejadores também atuam no local da tragédia, sendo um deles do Distrito Federal e dois de Goiás.

O foco dos trabalhos neste domingo é a melhor dos acessos à área do terminal rodoviário, conhecida como "Pera", com o objetivo de permitir trabalhos nas partes mais centrais desta região. Outro ponto importante dos trabalhos é a intensificação dos maquinários nas áreas das "baias" para acessarem a terceira baia, ponto onde existe a suspeita de encontro de um corpo.

Além disso, ainda segundo o Corpo de Bombeiros, foram retomados os drenos na área central do Remanso 3, visando possibilitar a passagem dos cães. Ainda neste domingo, os militares utilização drones para visualizar as áreas de trabalho.

224 corpos identificados

Neste sábado (6), a Defesa Civil de Minas Gerais informou que o número de mortos identificados na tragédia da Vale subiu para 224. Outros 69 vítimas continuam desaparecidas e 395 atingidos foram localizados.

Não há qualquer previsão para fim das buscas na região.

Leia mais:

'Vamos ampliar o olhar sobre barragens', diz presidente do Crea-MG

Justiça obriga Vale a comprovar estabilidade de duas barragens em Itabira

Índios atingidos em Brumadinho fecham acordo com a Vale

Após revolta da população, Prefeitura de Brumadinho cancela aumento de até 150% no preço dos túmulos