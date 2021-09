Moradores de Belo Horizonte com 49 anos poderão tomar a segunda dose da vacina contra a Covid-19 nesta sexta-feira (24). O calendário foi definido pela PBH no começo da semana. De acordo com as orientações, para esse grupo, a data de retorno no cartão de vacina deve estar marcada para até 1º de outubro.

Para receber o complemento do imunizante, é preciso apresentar documento de identidade, CPF e cartão de vacinação. O horário de funcionamento das unidades para imunização em dias úteis é das 8h às 17h, para pontos fixos e extras, e das 8h às 16h30, para pontos de drive-thru.

Já aos sábados, os postos fixos e extras funcionam das 7h30 às 14h, e os pontos drive-thru, das 8h às 14h.

A vacinação em BH também acontece no horário noturno em dias úteis, em quatro pontos. O público elegível para se vacinar no período noturno é os convocado para o dia em questão. Confira:

UFMG Campus Saúde (Escola de Enfermagem): avenida Professor Alfredo Balena, 190 - Santa Efigênia – Funcionamento das 12h às 20h;

Faculdade Pitágoras: rua dos Timbiras, 1.375 - Funcionários – Funcionamento das 8h às 20h;

UNA-BH: rua Aimorés, 1.451 - Lourdes – Funcionamento das 8h às 20h;

Faminas-BH: avenida Cristiano Machado, 12.001 - Vila Clóris – Funcionamento das 8h às 20h.

Calendário

No sábado (25), pessoas de 18 anos que receberam a CoronaVac tomarão a segunda dose do imunizante. Só poderão se vacinar nesta data as pessoas cuja data do cartão de vacina esteja marcada para até 2 de outubro.

A partir da próxima segunda (27), recebem a segunda dose as pessoas com 48 anos. E a PBH inicia a imunização de adolescentes de 17 anos sem comorbidades na quarta (29).

