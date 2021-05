O padrasto e a mãe de uma criança de dois anos, vítima de violência em Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, foram indiciados pela Polícia Civil por tentativa de homicídio e outros crimes. O inquérito apontou que o homem arrancou cabelos, mordeu nádegas e tentou matar a menina por ciúmes da relação dela com a mãe, que é companheira dele. O acusado está preso.

De acordo com a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) em Betim, a criança foi agredida mais de uma vez: no caso mais recente, no mês passado, a menina foi levada inconsciente ao hospital, com risco de morte. Ela foi tratada e entregue aos cuidados do pai biológico, que recebeu a guarda provisória da criança.

Após as agressões, o padrasto fugiu, mas teve a prisão preventiva decretada pela Justiça. No último dia 30 de abril, ele se apresentou à delegacia, acompanhado de advogados. O homem foi preso por tentativa de homicídio triplamente qualificado, tortura e lesões corporais passadas. Ele aguarda julgamento.

Já a mãe, que responde em liberdade, foi indiciada pelo crime de tentativa de homicídio e omissão relevante. Segundo a corporação, no fim do ano passado, a mulher já havia sido denunciada anonimamente ao Conselho Tutelar por maus-tratos à filha e era investigada por omissão em relação às agressões sofridas pela vítima.

Agressões graves

Conforme a polícia, em 25 de abril a criança acordou com diversas lesões pelo corpo, como tufos de cabelos arrancados, mordidas nas nádegas, orelha queimada e machucados no rosto, pescoço e costas.

Nesse dia, a irmã da vítima, uma menina de cinco anos, chamou a mãe para mostrar a criança, que tremia de dor. Entretanto, com receio de ser presa e acusada de maus-tratos, a mulher não prestou socorro à filha e orientou que a babá cuidasse da criança com medicamento para dor.

No dia seguinte, o padrasto teria entrado no quarto em que a enteada dormia e a jogado no chão, fato presenciado pela irmã de cinco anos. Em seguida, a babá teria visto o investigado apertando a menina pelo pescoço e iniciado procedimentos de reanimação com agressividade.

À polícia, o suspeito alegou que teria deixado a criança cair no chão ao colocá-la para dormir e teve receio de contar o que aconteceu. Nos últimos meses, a criança apresentava marcas pelo corpo, mas as agressões eram atribuídas à irmã ou a quedas da cama. A vítima também demonstrava medo e desconforto perto do padrasto.

A mãe confirmou que tinha desconfiança sobre as agressões contra a filha, porém não tinha certeza e não questionou o companheiro diretamente. Levantamentos ainda apontaram que o suspeito xingava as meninas constantemente com termos pejorativos e fazia uso de maconha em casa, na presença das crianças.

Importância da denúncia

A Polícia Civil reforça a importância da denúncia sobre casos de violência doméstica e familiar, para que as medidas necessárias de proteção à vítima e de responsabilização do agressor sejam tomadas.

Os registros podem ser feitos na unidade policial mais próxima ou por meio do Disque 100, quando se tratar de fatos envolvendo crianças, adolescentes, idosos e pessoas com deficiência. Quando o assunto estiver relacionado com violência contra a mulher, o contato deve ser feito por meio da Central de Atendimento à Mulher em Situação de Violência - Ligue 180.

Outra forma de registrar ocorrências do tipo, sem sair de casa, é pela Delegacia Virtual (clique aqui) para os casos de ameaça, lesão corporal e vias de fato, além de descumprimento de medida protetiva. Por meio da plataforma digital, as vítimas ainda podem solicitar a medida protetiva enquanto estiverem fazendo o registro.

