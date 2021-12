O Natal deste ano está diferente no aglomerado do Morro do Papagaio, região Centro-Sul de Belo Horizonte. Neste sábado (11), o Papai Noel teve a ajuda do Galo Doido, mascote do Atlético, para animar a tarde das crianças da comunidade. Até as 18h, Bacharéis do Samba Solidário, braço social do bloco caricato Bacharéis do Samba, realiza o seu primeiro Natal Solidário.

Além da presença do ícone das festas de fim de ano e do mascote do campeão brasileiro de 2021, o evento conta com brincadeiras como barracas de lembrancinhas, piscinas de bolinhas, cama elástica, pintura de rosto, e, é claro, muita comida. “Nós fizemos lembrancinhas, cachorro quente, refrigerantes, minipizza, doces, pipoca e algodão doce”, conta uma das organizadoras da festa, a psicóloga Noemi Gelape.

O objetivo do evento é levar alegria para as crianças do aglomerado. Desde o início da pandemia da Covid-19, o bloco caricato Bacharéis do Samba, tricampeão do Carnaval de BH, montou uma ação solidária para distribuir marmitas para a população do Morro do Papagaio e do Assentamento do Carrapato.

Para contribuir com a ação dos Bacharéis do Samba Solidário basta entrar em contato com a organizadora, Adriana Gelape, pelo email: adrianagelape@gmail.com. As doações também podem ser feitas pelo PIX: (31) 995555476.

