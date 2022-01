Parte da estrutura de uma casa, localizada na rua Treze de Setembro, no bairro Vila Leonina, na região Oeste de Belo Horizonte, desabou na manhã desta sexta-feira (7). A ocorrência, segundo informou o Corpo de Bombeiros, pode estar relacionada às chuvas que atingem a capital mineira nesta manhã, devido ao solo e estrutura encharcados.

Ainda segundo a corporação, parte de um muro da residência caiu e não há vítimas. O local foi isolado e a Defesa Civil acionada.

Em BH, a região Oeste está sob alerta de risco geológico forte até a próxima terça-feira (11). A medida, também válida para toda a capital, foi emitida pela Defesa Civil e leva em consideração o volume de água previsto para os próximos dias.

Diante do cenário, o órgão recomenda atenção no grau de saturação do solo, sinais construtivos e cuidados com quedas de muros, além dos deslizamentos e desabamentos.

