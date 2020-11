A passarela que liga o metrô à Estação São Gabriel, na região Nordeste da capital, foi liberada pela Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) na noite de quinta-feira (26) após conclusão da intervenção emergencial para o escoramento de um pilar.

De acordo com a Superintendência de Desenvolvimento da Capital (Sudecap), a via foi interditada na quarta-feira (25) após a constatação de um deslocamento na estrutura. A anormalidade foi observada durante a execução das obras de redução de inundações do córrego do Onça, localizado na mesma região.

Segundo a PBH, a reforma definitiva começará na segunda-feira (30) e deve ser finalizada em 90 dias. Após a conclusão, o escoramento e a estrutura metálica provisória serão retirados.

Em nota, a prefeitura disse que equipes da Sudecap e Transfácil orientam os pedestres e usuários do transporte coletivo sobre os locais de acesso e pontos de embarque e desembarque dos coletivos na estação.

A BHTrans informou que a ação vai impactar o acesso das mais de 40 mil pessoas que circulam no terminal diariamente, mas tomará as providências para garantir a acessibilidade segura ao local.

