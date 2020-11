Passarela que liga o metrô à estação São Gabriel, na região Nordeste de Belo Horizonte, foi interditada pela Prefeitura de Belo Horizonte na manhã desta quarta-feira (25) por conta de um deslocamento na estrutura.

De acordo com a Superintendência de Desenvolvimento da Capital (Sudecap), a anormalidade foi observada durante a execução das obras de redução de inundações do córrego do Onça, localizado na mesma região.

Em nota, a PBH disse que, após vistoria realizada nesta quinta-feira (26), foi identificada a necessidade de reforçar o pilar da passarela. As obras serão iniciadas ainda hoje para que a circulação de pedestres seja liberada com segurança enquanto são tomadas as providências para executar as ações definitivas. A previsão é que o acesso esteja autorizado no fim de semana.

Equipes da Sudecap e Transfácil estão orientando os pedestres e os usuários do transporte coletivo sobre os locais de acesso e pontos de embarque e desembarque dos ônibus na estação. A BHTrans informou que a obra deve impactar o acesso das mais de 40 mil pessoas que circulam no terminal diariamente durante a pandemia, mas tomará as providências para garantir a acessibilidade segura ao local.

