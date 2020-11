Minas já tem um Plano de Contingência para a vacinação contra a Covid-19. Uma das estratégias será a imunização no esquema drive thru para evitar aglomerações. O documento também detalha que já foram adquiridos insumos e câmaras frigoríficas para armazenar as doses.

As ações foram divulgadas na noite dessa quarta-feira (25) pela Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG). O processo, que já foi iniciado, está dividido em três fases: pré-campanha, campanha e pós-campanha.

Na primeira fase, o foco do governo de Minas é acompanhar a evolução das pesquisas e estudos clínicos sobre o novo coronavírus, além de ampliar o número de profissionais envolvidos e estruturar os municípios para receber as vacinas.

Haverá a locação de containers para alocar os insumos, como seringas e agulhas. Caminhões refrigerados e um furgão será usados no transporte das doses. Treinamentos estão previstos de forma virtual

Haverá, também, a implementação de 14 Centros de Referência em Imunobiológicos Especiais Regionais e Vigilância de Eventos Adversos Pós-Vacinação no território mineiro.

Sequência

A segunda fase, a campanha, contará com a divulgação das informações sobre a vacina e estabelecimento de diretrizes estaduais conforme recomendações do Programa Nacional de Imunizações (PNI).

O plano indica que semanalmente ocorrerá a elaboração de um Informe Epidemiológico com o número de doses recebidas, distribuídas, administradas e a cobertura vacinal no Estado. É nesta fase que o cronograma de envio de vacinas para as Unidades Regionais de Saúde (URS) será criado.

Conforme o documento, será feito o acompanhamento periódico de coberturas vacinais por grupos elegíveis para vacinação, além do monitoramento e investigação de eventos adversos pós imunização.

A terceira e última fase representa a realização de Monitoramento Rápido de Coberturas Vacinais (MRC) e o balanço e apresentação das atividades realizadas. Neste momento, o Estado localizará as pessoas que ainda não foram vacinadas e incentivará a imunização conforme as indicações do Calendário Nacional de Vacinação, incluindo contra a Covid-19.

Pelo fato de não haver uma vacina pronta no mercado - os estudos mais avançados se encontram em fase clínica III -, a primeira versão do documento informa que o planejamento será focado principalmente na pré-campanha, “preparando o sistema de saúde para uma das maiores ações de vacinação do país”.

Compra de seringas

Segundo a SES, o governo de Minas já adquiriu 50 milhões de seringas agulhadas para vacinação contra a Covid-19. Na primeira etapa, foram investidos mais de R$ 35 milhões. A previsão é de que todos os itens sejam entregues até o fim deste ano.

Ações e estrutura

A estruturação da Central Estadual da Rede de Frio - que assegura que todos os imunobiológicos mantenham suas características, desde o laboratório produtor até o momento da utilização - também já está em execução, conforme a secretaria. Foram adquiridas 705 câmaras refrigeradas para serem doadas aos municípios e regionais de saúde, um investimento de R$ 4 milhões.

Leia também:

Mão pesada contra Covid: PBH endurece rigor e lojas infratoras serão fechadas; prisões podem ocorrer

Após atingir limite, Hospital Madre Teresa suspende atendimento a pessoas com suspeita de Covid